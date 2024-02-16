VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu!
Türk savunma sanayisine övgü: "Kimse yan bakamayacak!"
İstanbul'daki son anket sonucunu açıkladı! Kurum mu İmamoğlu mu önde?
Bakan Fidan, Aliyev ile görüştü
''Türkiye'de sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş algısı var''
Erzincan'daki maden kazasında yeni gelişme
16 Şubat 2024 Cuma 21:35:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 21:35:00

''Türkiye'de sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş algısı var''

ABONE OL

Lig Radyo'ya özel açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, son zamanlarda gündemden düşmeyen 'Eryaman Stadyumu'nun zeminin bozuk' tartışmaları hakkında, 'Ülkede sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş gibi bir algı yapılıyor. Birçok stadımızda bu sorun var. İki takımın hem ligde hem kupada oynaması zemini elbette yıprattı, gereken çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini belirtmesi üzerine MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal'dan ilk açıklama Lig Radyo'ya geldi. Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını cevaplayan, "Ülkede sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş gibi bir algı yapılıyor. Birçok stadımızda bu sorun var. İki takımın hem ligde hem kupada oynaması zemini elbette yıprattı, gereken çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Galatasaray maçına kadar saha futbol oynamaya müsait durumda olacak. Eminim ki TFF gelecek sezon ülke genelinde zeminlerin iyileşmesi için gereken önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Eryaman Stadyumu zemin sorunu Ankaragücü
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX