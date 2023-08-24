Türkiye Yüzyılı'nda profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye'de atacak

Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli ve dev organizasyonu ile 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir yarış değil, adrenalin ve tutku dolu kıtalararası bir şölen...

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58'incisi, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 8 Ekim Pazar günü Alanya'dan başlayıp 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında çok daha büyük bir coşku ve görkemli biçimde yapılması için hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor.

TUR 2023'ün göz kamaştıran parkurunda dünya yıldızları parlayacak, üst düzey rekabet nefesleri kesecek...

23-30 Nisan 2023 tarihlerinde planlanan ancak 6 Şubat deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği'nin destekleri ile ekim ayına ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e uzanan güzergâh boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, 7. Etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a transferinin ardından İstanbul-Sultanahmet Etabı ile sona erecek.

Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri içinde göz kamaştıran bir parkurda düzenlenecek olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, uluslararası düzeyde tanınmış ve Dünya Bisiklet Birliği'nin tescil ettiği her biri 7 bisikletçiden oluşan 24 profesyonel bisiklet takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sadece bir yarış değil, adrenalin ve tutku dolu kıtalararası bir şölen

Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli ve dev organizasyonu ile 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir yarış değil, adrenalin ve tutku dolu kıtalararası bir şölen olacak.

Dünya Yıldızlarının Parladığı TUR...

Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1.231,2 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (134 km)

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (165 km)

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (102,9 km)

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (162,1 km)

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,5 km)

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,2 km)

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (133,7 km)

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Lansmanı ise 12 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Yüzyılı'nda Dünya Bisikletinin kalbi, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda atacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Nisan ayında düzenlemeyi planladığımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği'nin olağanüstü destekleriyle UCI Ekim takvimine aldık. Bu zor dönemde UCI Başkanı David Lappartient ve Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu destek için Türk bisikleti adına çok teşekkür ederim. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, 8-15 Ekim tarihleri arasında 8 gün boyunca 8 etapta doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan bir parkur olarak kurguladık. Organizasyonu, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Ekibimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda büyük coşku ve görkemle düzenleyeceğiz. Üst düzey mücadelesi ve nefes kesen parkuru ile 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kıtalararası bir bisiklet şölenine dönüşecek. Profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye'de atacak. Ayrıca 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında eylül ayında İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğimiz Basın Lansmanımızda TUR 2023'e katılan takımları, yıldız sporcuları ve bisiklete değer katacak, ülkemizde bisiklet kültürünü geliştirecek projelerimizi paylaşacağız."

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dev organizasyonu ile Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi...

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her gün yaklaşık 2.000 kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev organizasyonu ile dünyanın yegâne "Kıtalararası Bisiklet Turu" olarak konumlanıyor. Ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşan, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına katkı sağlayan organizasyon, köklü geçmişi ile yükselen bir değer olmayı sürdürüyor.

Tour of Türkiye'yi Eurosport ve TRT Spor canlı yayınları ile tüm dünya yakından takip edecek

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2023 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek.

Ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel içerikler ile TUR haberleri kitlelere erişecek

Bisiklet tutkusunun, kültürünün, kullanımının artması, performans bisikletlerimizin başarıları, uluslararası organizasyonların verdiği motivasyon ve medyanın katkıları ile erişimi yükselen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi ile üst düzey mücadelenin heyecanını; TUR öncesinde, sırasında ve sonrasında güncel içeriklerle takipçilerine sunacak.

TUR 2023 Resmi Hesapları:

Web Sitesi : www.tourofturkiye.org.tr

Instagram : https://www.instagram.com/tour_of_turkiye/

X - Twitter : https://twitter.com/tourofturkiye

Facebook : https://www.facebook.com/tourofturkiye

TUR 2022, 190 ülkede 13 ayrı dilde 615 milyon haneye erişti

2022 yılında dünyaca ünlü bisikletçilerin kıtalararası mücadelesi, 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu; Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika ve Ortadoğu'dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye erişti.

Türkiye'nin uluslararası en büyük projelerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun televizyon prodüksiyonu; 80 kişilik ekip, 2 helikopter, 1 uçak, 4 motosikletli kamera ve büyük bir teknoloji ile dünya ekranlarına taşındı.

TUR 2022'de 8.220 haberle, 236 milyon kişiye erişim sağlandı

10-17 Nisan 2022 tarihleri arasından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinde medya mensubu takip etti. TUR öncesi, sırası ve sonrası yapılan haberlerle toplam 8.220 medya yansımasına ulaşan Tour of Türkiye, 236.224.180 milyon kişiye erişti.