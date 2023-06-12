Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.
Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor
- "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim"
- Başkan Erdoğan, Fenerbahçe'yi tebrik etti
- Bakan Bak paylaştı! Başkan Erdoğan'la basketbol maçı yaptılar
- İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.
- Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu