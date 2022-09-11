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11 Eylül 2022 Pazar 12:03:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 12:03:00

Türkiye Satranç Federasyonunda hedef tüm devlet okullarında satranç sınıfı açmak

Kaynak: AA

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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ilk ve orta dereceli tüm devlet okullarında satranç eğitim sınıfı açmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine, federasyonun bugünlere gelmesinde bazı kurum ve kuruluşlarının çok önemli desteklerinin olduğunu söyledi.

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2005'te "Satranç Sınıfı Olmayan Okul Kalmasın" sloganıyla "Satranç Sınıfları" projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Tulay, proje sayesinde devlet okullarında açılan sınıfların, satranç tahtaları, takımları ve kitapları gibi materyallerle donatıldığını belirtti.

Okullardaki satranç sınıf sayısının 30 bine ulaştığını ifade eden Tulay, şöyle devam etti:

"Protokol gereği, sadece ilk ve orta dereceli devlet okulu olma kriterini taşıyoruz. Çok yakın bir gelecekte ülkemizdeki devlet okulu olmak kaydıyla bütün ilk ve orta okullarda satranç sınıflarını açmış olacağız. Tüm devlet okullarında satranç sınıflarını açma hedefimiz var. Bunlar yaklaşık 40 bin sınıfı gösteriyor. 2024 yılı içerisinde bunu tamamlamış olacağız."

Tulay, projenin 81 ilde yürütüldüğünü belirterek, tüm çocukları satrançla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi

"Anaokulları projesini başlatıyoruz"

Federasyonun faaliyet programları dışında yeni projelere de yöneldiğini anlatan Tulay, "Yeni eğitim öğretim dönemiyle anaokulları projesini başlatıyoruz. Türkiye İş Bankası ile kurumsal anlamda ilk defa böyle bir yapılanmaya gireceğiz. Bu nedenle önümüzdeki 5 yıl içerisinde devlet okullarının hemen hepsinde ve anaokullarında satranç sınıflarını açmış olacağız." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde 2013'ten beri Sevgi Evleri'ndeki çocukların da satrançla tanıştığını dile getiren Tulay, görme engellilerin eğitim aldığı okullarda da satranç sınıfları açtıklarını anımsattı.

Tulay, çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle anne ve babalar çocuklarını satranç sporuyla tanıştırmalı. Ne kadar küçük yaşta tanıştırılırsa, o kadar çok satranç sporunun içinde kalırlar. Satrancı sadece bir spor olarak görmemek lazım. Satranç bir spordan çok daha fazlası. İçinde barındırdığı temel prensiplerde odaklanma, zamanı efektif kullanma, planlama ve programlama yer alıyor."

Etiketler : Türkiye Satranç Federasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Sevgi Evleri Başkanı Gülkız Tulay
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