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04 Mart 2023 Cumartesi 19:54:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 19:54:00

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan "küme düşmeme" kararı

Kaynak: AA

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerden dolayı ara verilen liglere yeniden başlanacağını ve küme düşme olmayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, ligden çekilen bu 11 ildeki takımların haklarının saklı kalması kaydıyla Süper Lig'in yanı sıra 1, 2 ve 3. liglerde play-off maçlarının oynatılmasına, klasman maçlarının ise gerçekleştirilmemesine karar verdi.

Bu liglerde küme düşme kaldırılırken, alt liglerdeki ilk 3 sırada yer alacak takımlar da üst liglere çıkarılacak.

Türkiye Kupası'nda final oynayacak takımlar Süper Lig'e direkt alınacak. Yaş gruplarında Türkiye Şampiyonası ve en iyi 16'lar turnuvalarının yapılmaması yönünde karar çıktı.

Ayrıca minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerindeki yarışmalar, klasman dışı olarak Türkiye Kupası adı altında düzenlenecek.

Depremden etkilenen kulüplerdeki sporcular da diğer kulüplere geçici transfer yapabilecek.

Etiketler : Türkiye Masa Tenisi Federasyon yönetim kurulu

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