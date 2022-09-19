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19 Eylül 2022 Pazartesi 17:27:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 17:27:00

Türkiye-Lüksemburg maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

Kaynak: AA

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.

Etiketler : a milli futbol takımı lüksenburg maç
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