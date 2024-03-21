Türkiye ile Macaristan 15. randevuda

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle yanıt verdi.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET SAYISI EŞİT



Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

MACARLARDAN FARKLI GALİBİYET



Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ



A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.