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21 Mart 2024 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 12:45:00

Türkiye ile Macaristan 15. randevuda

Kaynak: AA

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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle yanıt verdi.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET SAYISI EŞİT

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

MACARLARDAN FARKLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.

Etiketler : a milli futbol takımı macaristan hazırlık maçı
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