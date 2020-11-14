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14 Kasım 2020 Cumartesi 17:13:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 17:31:00

Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un

Kaynak: AA

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2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu.

9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları büyük bir heyecana sahne oldu. Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1:47.765'lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı. İkinci sırada Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:48.055'lik derecesiyle yer alırken, Racing Point'in bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise 1:49.321'lik derecesiyle 3'üncü sırayı aldı.

STROLL: KALBİMLE MÜCADELE ETTİM

Lance Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kalbimle mücade ettim. Son turumda arabamın kontrolünü elime aldığımı hissettim ve pole pozisyonunu aldım. Muhteşem hissediyorum. Benim için çok özel bir an" ifadelerini kullandı.

2 KEZ KIRMIZI BAYRAK KARARI ÇIKTI

Intercity İstanbul Park'ta yoğun yağmur yağışıyla başlayan ilk sıralama turunda pilotlar büyük zorluk çekti. FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala hava şartları nedeniyle kırmızı bayrak kararı verirken, yağmurun durması ve temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıralama turu kaldığı yerden devam etti. Sonrasında Haas pilotu Romain Grosjean'in 1'inci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala bir kez daha kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.

SIRALAMA BELLİ OLDU

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.

Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde:

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)

4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11 - Lando Norris (McLaren)

12 - Sebastian Vettel (Ferrari)

13 - Carlos Sainz (McLaren)

14 - Charles Leclerc (Ferrari)

15 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

16 - Kevin Magnussen (Haas)

17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

18 - Romain Grosjean (Haas)

19 - Nicholas Latifi (Williams)

20 - George Russell (Williams)

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarış yarın saat 13.10'da start alacak.

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