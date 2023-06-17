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Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu!
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A Milli Takım, Galler maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Samsun'a geldi
17 Haziran 2023 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 20:00:00

Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu!

Kaynak: AA

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler ile oynayacağı mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Fabio Maresca yönetecek.

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler ile oynayacağı mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Fabio Maresca yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçta Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Luca Massimi görev alacak.

Etiketler : türkiye-galler euro 2024 tff luca massimi türkiye galler çaının hakemi
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