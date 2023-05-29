Türkiye Futbol ve Basketbol Federasyonları, Başkan Erdoğan'ı kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, milletimiz bir kez daha ferasetiyle tercihini yapmış, iradesini sandığa yansıtmıştır.
Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutladığımız bu gururlu yılda, 85 milyon yurttaşımız büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla demokrasiye sahip çıkmış, birlik ve beraberliğini ortaya koymuştur. Kazanan ise güçlü bir demokrasi ile tüm Türkiye olmuştur. Bugün, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, ülkemizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırmasını diliyoruz."
Türkiye Basketbol Federasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı TBF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, milletimiz iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
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