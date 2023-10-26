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26 Ekim 2023 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 16:45:00

Türkiye Futbol Federasyonundan kurullarıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı kulüp yöneticilerinin TFF ve kurullarıyla ilgili iddiaları hakkında açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, federasyonun, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tuttuğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz."

Etiketler : türkiye futbol federasyonu iddia açıklama
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