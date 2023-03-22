22 Mart 2023 Çarşamba 00:06:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 00:06:00
TFF Tahkim Kurulunda istifa eden iki üyenin yerine yeni isimler seçildi
Kaynak: AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunda istifa eden 2 üyenin yerine yeni isimler seçildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyelerinden Alaaddin Varol ile Fatih Maden'in istifaları nedeniyle yerlerine Tahkim Kurulu yedek üyeleri arasından Yavuz Pehlivan ile Serdar Karahan seçilmiştir." denildi.
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