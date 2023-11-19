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Türkiye deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti
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19 Kasım 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 11:00:00

Türkiye deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti

Kaynak: AA

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Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Almanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı.

İLK YARI

5. dakikada Almanya öne geçti. Henrichs attığı pasla ceza sahasının sağ çaprazında Sane'yi topla buluşturdu. Sane'nin altı pasa içine gönderdiği topa Kai Havertz düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

7. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan çıktığı atakta Sane ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortayı kaleci Altay'a kaldı.

12. dakikada Türkiye'nin atağında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu yandan auta çıktı.

16. dakikada Kimmich'in derinlemesine caza sahasına gönderdiği pası Sane kontrol etti. Daha sonra Sane'nin attığı şutunda top kaleci Altay'ı geçerek kalenin sağından auta çıktı.

32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu kazanan İrfan Can Kahveci pasını uygun duruma bulunan Yusuf Yazıya aktardı. Yusuf'un şutuna savunma müdahale etti.

38. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu düzgün kontrolle ceza sahasının içine girdi, sol çaprazdan yerden sert vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada Türkiye öne geçti. Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Kenan Yıldız sert şutla topu filelere gönderdi. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Almanya beraberliği yakaladı. Florian Wirtz ceza sahasında bulunan Niklas Füllkrug pası aktardıktan sonra bu futbolcunun sert bir vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

54. dakikada Salih Özcan yaklaşık 18 metreden attığı şutunda top sol kale direğine çarparak auta çıktı.

64. dakikada Almanya'nın köşe vuruşu sonrasında Kimmich'in kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

71. dakikada Türkiye bir kez daha önce geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın pasında top Almanya'nın ceza sahasında Havertz'in koluna çarptı. Hakem VAR incelemesinden sonra penaltı verdi. Topun başına geçen Yusuf Sarı penaltıyı gole çevirdi. 2-3

74. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan geliştirdiği atakta Brandt kaleci Altay Bayındır ile karşı kaşıya kaldı. Brandt'ın şutunda golü Altay ayağıyla önledi.

82. dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahası çizgisine kadar taşıdığı topu Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın kaleye gönderdiği topu kaleci Trapp zorlukla çıkardı.

Karşılaşma Türkiye'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK KEZ TÜRKİYE'YE KARŞI FORMA GİYDİ

Alman Milli Takımı formasıyla 72. kez sahaya çıkan Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ilk kez Türk Milli Takımı'na karşı forma giydi. Alman ekibinin kaptanı da olan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nda 18 gol kaydetti.

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERDEN MAÇA YOĞUN İLGİ

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin'de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

KARŞILAŞMADA 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN RESMİ TOPU KULLANILDI

Almanya-Türkiye karşılaşmasında 2024 Avrupa Şampiyonası'nın resmi futbol topu "Fussballliebe" (Futbol aşkı) kullanıldı. Dün ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılan "Fussballliebe", Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç topun kullanıldığı ikinci karşılaşma oldu.

Etiketler : türkiye almanya hazırlık maçı
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