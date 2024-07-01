Türkiye; Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu, 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile ikinci olarak tamamladı. Birinci ise, Portekiz oldu.

A Milli Takım'ın rakibi Avusturya ise; Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu lider olarak tamamladı.

EURO 2024'de bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL İÇİN AVUSTURYA KARŞISINDA



· Avusturya ile Türkiye arasında gerçekleşecek mücadelede, Artur Soares Dias düdük çalacak.

· Dias'ın yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Mykola Balakin olacak.

· Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

· Mücadele, 2 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00'de başlayacak.

A MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER VAR



· Türkiye'de kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Avusturya maçında forma giyemeyecek.

· Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise Avusturya - Türkiye maçında sahadaki yerini alabilecek.

· Avusturya'da ise cezalı duruma düşen Patrick Wimmer, Türkiye maçında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU



Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral.

Orta Saha: İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu.

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.

AVUSTURYA'NIN EURO 2024 KADROSU



Kaleciler: Niklas Hedl, Heinz Lindner, Patrick Pentz.

Defans: Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Patrick Wimmer, Maximilian Wöber.

Orta Saha: Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Marco Grüll, Florian Kainz, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald.

Forvet: Marko Arnautovic, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann.