VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ünlü ikiliden başrolde 3. buluşma
Gündoğan'dan Lamine Yamal açıklaması
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Şakşuka yumurta tarifi
Aşklarını ilan etmişlerdi... Ünlü çiftten peş peşe açıklamalar
Topuk çatlağı olanlar dikkat
Adana Demirspor idmanlara başladı
01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:32:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:32:00

Türkiye çeyrek final için Avusturya karşısında! A Milli Takım son 16 turunda…

ABONE OL

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024'de grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Avusturya'yı geçerek çeyrek finale çıkmayı planlıyor. Detaylar haberimizde…

Türkiye; Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu, 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile ikinci olarak tamamladı. Birinci ise, Portekiz oldu.

A Milli Takım'ın rakibi Avusturya ise; Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu lider olarak tamamladı.

EURO 2024'de bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL İÇİN AVUSTURYA KARŞISINDA

· Avusturya ile Türkiye arasında gerçekleşecek mücadelede, Artur Soares Dias düdük çalacak.

· Dias'ın yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Mykola Balakin olacak.

· Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

· Mücadele, 2 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00'de başlayacak.

A MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER VAR

· Türkiye'de kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Avusturya maçında forma giyemeyecek.

· Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise Avusturya - Türkiye maçında sahadaki yerini alabilecek.

· Avusturya'da ise cezalı duruma düşen Patrick Wimmer, Türkiye maçında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral.

Orta Saha: İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu.

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.

AVUSTURYA'NIN EURO 2024 KADROSU

Kaleciler: Niklas Hedl, Heinz Lindner, Patrick Pentz.

Defans: Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Patrick Wimmer, Maximilian Wöber.

Orta Saha: Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Marco Grüll, Florian Kainz, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald.

Forvet: Marko Arnautovic, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann.

Etiketler : türkiye avusturya euro 2024
Çocuklar gözümün önünde büyüdü

Çocuklar gözümün önünde büyüdü
Artık annesinin himayesinde

Artık annesinin himayesinde
"3.5 saat canlı çalıyoruz"

"3.5 saat canlı çalıyoruz"
"Kıskançlık olayını abartmış"

"Kıskançlık olayını abartmış"
"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt

"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt
3. kez gelin oluyor!

3. kez gelin oluyor!
'Yabancı Damat' evleniyor

'Yabancı Damat' evleniyor
Deep Purple'dan İstiklal Marşı

Deep Purple'dan İstiklal Marşı
İkizleriyle dörtlü aile pozu

İkizleriyle dörtlü aile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX