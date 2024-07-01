Türkiye çeyrek final için Avusturya karşısında! A Milli Takım son 16 turunda…
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024'de grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Avusturya'yı geçerek çeyrek finale çıkmayı planlıyor. Detaylar haberimizde…
Türkiye; Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu, 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile ikinci olarak tamamladı. Birinci ise, Portekiz oldu.
A Milli Takım'ın rakibi Avusturya ise; Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu lider olarak tamamladı.
EURO 2024'de bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL İÇİN AVUSTURYA KARŞISINDA
· Avusturya ile Türkiye arasında gerçekleşecek mücadelede, Artur Soares Dias düdük çalacak.
· Dias'ın yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Mykola Balakin olacak.
· Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.
· Mücadele, 2 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00'de başlayacak.
A MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER VAR
· Türkiye'de kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Avusturya maçında forma giyemeyecek.
· Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise Avusturya - Türkiye maçında sahadaki yerini alabilecek.
· Avusturya'da ise cezalı duruma düşen Patrick Wimmer, Türkiye maçında forma giyemeyecek.
TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral.
Orta Saha: İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu.
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.
AVUSTURYA'NIN EURO 2024 KADROSU
Kaleciler: Niklas Hedl, Heinz Lindner, Patrick Pentz.
Defans: Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Patrick Wimmer, Maximilian Wöber.
Orta Saha: Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Marco Grüll, Florian Kainz, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald.
Forvet: Marko Arnautovic, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann.