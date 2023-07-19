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19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:45:00

Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya ile rekor kırdı

Kaynak: AA

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Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6 madalya elde ederek tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.

Turkcell sponsorluğundaki ay-yıldızlılar, Finlandiya'nın Espoo şehrinde 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda farklı kategorilerde 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Millilerde, yüksek atlamada Ali Eren Ünlü ve 400 metre engellide İsmail Nezir altın madalya kazanırken, disk atmada Özlem Becerek ve 400 metre engellide Berke Akçam ile İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İsmail Nezir'den oluşan 4x400 bayrak takımı gümüş madalyanın sahibi oldu. Batuhan Çakır ise üç adım atlamada bronz madalya aldı.

Etiketler : ATLETİZM TURKCELL 23 YAŞ ALTI ATLETİZM TAKIMI
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