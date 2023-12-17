Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

Federasyon Başkan Vekili Atilla Yücel, AA muhabirine, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, "Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den sporcular katıldı. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettiği başarıları baz alarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz." dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

BASİC NOVİCE KADINLAR

1- Bella Aydın

2- Masal Oran

3- Ana Teodora Zarajonu

BASİC NOVİCE ERKEKLER

1- Sarp Alisbah

2- Oğuz Berat Yaşar

3- Muhammet Ali Bozkurt

İNTERMEDİATE NOVİCE BAYANLAR

1- Ada Demir

2- Duru Çimen

3- Defne Topuz

İNTERMEDİATE NOVİCE ERKEKLER

1- Mehmet Uraz Ertaş

ADVANCED NOVİCE KADINLAR

1- Deniz Tarım

2- Leyla Çetin

3- Fatma İnci İnanç

ADVANCED NOVİCE ERKEKLER

1 - Batu Tasasız

2- Aykut Eren Dinç

3- Atilla Arda Şahinolanlar

JUNİOR KADINLAR

1- Selin Akbulut

2- Zeynep Naz Doğan

3- Derya Taygan

JUNİOR ERKEKLER

1- Ali Efe Güneş

2- Efe Ergin Dinçer

3- Furkan Emre İncel

SENİOR KADINLAR

1- Ceren Karaş

2- Ceyda Sağlam

3- Salma Agamova

SENİOR ERKEKLER

1- Burak Demirboğa

2- Alp Eren Özkan

3- Alp Töre Ovalıoğlu