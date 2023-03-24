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24 Mart 2023 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 13:38:00

Türkiye 4 takımıyla Avrupa voleybolunun zirvesinde

Kaynak: AA

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Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerde mücadele edecek 8 takımın 4'ü, Türkiye temsilcileri oldu.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, yarı finale yükselerek Türkiye voleybol tarihine geçti.

Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonunda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde mücadele edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.

Kadınlarda yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Türk derbisi oynanacak.

Fenerbahçe Opet, finale kalma mücadelesinde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank temsile devam ediyor

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde de Halkbank, Türkiye adına finale kalma başarısı arayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kalmayı başaran mavi-beyazlı ekip, yarı finalde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak.

Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Halkbank ve Jastrzebski Wegiel'in yanı sıra yine Polonya'dan Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ve İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımı, final mücadelesi verecek.

Halkbank, 2014 yılında da CEV Şampiyonlar Ligi finallerinde Türkiye'yi temsil etmişti.

Organizasyonda 2014'te yarı finalde Halkbank'ın rakibi yine Jastrzebski Wegiel olmuştu.

Ankara'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'de rakibini eleyerek tarihinde ilk kez finale yükselen Halkbank, finalde Rus takımı Belogorie Belgorod'a kaybederek organizasyonu ikinci tamamlamıştı.

Etiketler : Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi CEV Şampiyonlar Türkiye

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