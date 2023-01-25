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25 Ocak 2023 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 15:15:00

Türkiye, 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Kaynak: AA

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Türkiye'nin 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını duyuruldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Halter Federasyonu tarafından Türkiye'ye düzenlenmesine karar verilen 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, gelecek yıl 18-28 Şubat tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Bu kapsamda, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Asbaşkan Yasin Arslan ve Genel Sekreter İsa Ayan'dan oluşan heyet, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile salon tahsisi konusunu görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ünlü, "Antalya merkezdeki spor salonunun ev sahipliğini yapacağı 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları için son kota müsabakası niteliği taşımakta ve bizim için çok önemli. Ülkemizde daha önce de önemli organizasyonları başarı ile gerçekleştirdik. Bu organizasyon için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Oluşturduğumuz çalışma grubuyla organizasyonu en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Etiketler : avrupa halter şampiyonası halter türkiye
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