VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısı sonucu incelemeler sürüyor
Bangladeş'te dang humması nedeniyle ölü sayısı 364'e çıktı
İsrail'de bakanlar arasında "Ulusal Muhafızlık" tartışması
Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa'da 5 takımla yer alacak
Norveç'te günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle daha fazla kişi tahliye edilebilir
Ukrayna lideri Zelenskiy'in Savunma Bakanı Reznikov'u görevden alacağı iddia edildi
11 Ağustos 2023 Cuma 17:23:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 17:23:00

Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa'da 5 takımla yer alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Futbolda Türkiye'yi 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın yanı sıra, ligi 2. sırada bitiren ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken, lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Etiketler : türkiye futbol avrupa kupa
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX