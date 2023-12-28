Turkcell Süper Kupa sahibini bekliyor

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

Beş gün arayla ikinci derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, yarın bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

Son 10 derbide üstün

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu.

İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, yarınki karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Okan Buruk'un 4. Fenerbahçe derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 4. kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Savunmasıyla ön plana çıkıyor

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 17 karşılaşmada 32 gol atarak en iyi hücum performansını sergileyen ikinci takım olan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'deki 17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımayan "Cimbom" bu performansıyla 20 takım arasında kalesinde en az gole izin veren takım oldu.

Gözler Icardi'de olacak

Turkcell Süper Kupa maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak.

Arjantinli yıldız santrfor, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 olmak üzere toplam 17 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Icardi, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği 1 maç hariç gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti. 30 yaşındaki golcü futbolcu, sadece 5 gün önce 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde skoru değiştiremedi.

Galatasaray'da resmi maçlarda 8 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol atan Wilfried Zaha ile dörder kez fileleri havalandıran Dries Mertens ve Hakim Ziyech de gole yakın isimler olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de Fred oynayabilecek

Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.

İrfan Can sağ kanada, Crespo ve Cengiz Ünder kulübeye

Süper Kupa finali öncesinde İsmail Kartal, son oynanan karşılaşmaya göre kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor.

Fred'in dönecek olmasından dolayı bu bölgeyi Fred-İsmail Yüksek ikilisiyle kontrol etmeyi hedefleyen Kartal, İrfan Can Kahveci'yi de sağ kanatta görevlendirmeyi planlıyor.

Ligde ilk 11'de sahada yer alan Crespo ve Cengiz Ünder de kulübeye dönecek isimler olacak.

Gözler Dzeko-Szymanski-Tadic üçlüsünde

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 44 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü ekibi olurken, takımın üç yıldızı attıkları gollerle öne çıktı.

Gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi'yle paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak.

Kartal, ligde 8 gol atan Szymanski ve 7 golü bulunan Tadic'e de Galatasaray karşısında güveniyor.

Üç futbolcu bu sezon ligdeki 44 golün 27'sine imza attı.

Fenerbahçe ilk galibiyet için 5 yıl bekledi

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde edebildi.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

En az ve en çok seyircili maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.

Rekabetin golcüleri

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

Turgay Şeren'in rekoru

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Özlem dolu yıllar

İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.

Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.

Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı müsabaka sonrası tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

18 ayrı statta karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 398 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.

Rakipler İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapacak Al-Awwal Park, iki takımın karşı karşıya geldiği 19. stat olacak.

Heyecanı iki takımda da yaşayanlar

Birçok oyuncu, futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor.