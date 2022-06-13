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13 Haziran 2022 Pazartesi 07:38:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 07:38:00

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı

Kaynak: AA

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde 1-0 geriye düştüğü müsabakada Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında ceza sahası içinde Ece Tekmen'le mücadele eden Traore'nin yerde kalmasının ardından hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi. Atışı 2. dakikada kullanan Sibel Duman'ın şutunda kaleci Selda'nın uzaklaştırdığı topla buluşan Toure'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Wulfz Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanatta taç çizgisi yakınında Derya Arhan'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu: 1-0.

61. dakikada ALG Spor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu Houij'e aktaran Emine Ecem Esen, bu futbolcunun pasıyla meşin yuvarlağa sahip olduktan sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

64. dakikada ALG Spor öne geçti. Sol kanattan Ecem Cumert'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki oyuncuların dokunmaya çalıştığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakayı Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo da takip etti.

ALG Spor kupasını aldı

Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan ALG Sporlu oyuncular, coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.

Daha sonra maçın hakemlerine plaketleri, sezonu ikinci tamamlayan Wulfz Fatih Karagümrüklü oyunculara ve ALG Sporlu futbolculara madalyaları takdim edildi.

Bu sırada her iki takım oyuncuları birbirlerini alkışladı.

Ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ALG Spor'a kupalarını verdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açıklamada, verdikleri destekle kadın futbolunun çok önemli bir gelişme kaydettiğini, Turkcell olarak geçen yıldan beri hem Kadın Milli Takımlar sponsorluğunu üstlenmenin hem de Kadın Ligi'ne isimlerini vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Verdikleri destekle kadın futboluna olan ilgi ve heyecanın artmasına, büyük kulüplerin de yeniden kadın futbolu şubeleri açmalarına vesile olduklarını bildiren Erkan, "Bu sezon Turkcell Kadın Futbol Ligi, Hakkari'den Samsun'a, Gaziantep'ten Kayseri'ye Türkiye'nin hemen her bölgesinde yer alan 24 takımla oynandı ve bu akşam ikinci sezonun final heyecanına hep birlikte tanıklık ettik. Şampiyon olan ALG Spor'u yürekten tebrik ediyoruz. Tüm sezon boyunca bize büyük bir heyecan yaşatan tüm takımlarımıza çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finali VavaCars Fatih Karagümrük ALG Spor kupası
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