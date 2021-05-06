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06 Mayıs 2021 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 15:14:00

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin ilk ödülü sağlık çalışanlarına

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Turkcell isim sponsorluğunda ilk kez organize edilen Kadın Futbol Ligi'nde Sağlık Çalışanları Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan ekip Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı oldu. Antalya'da gerçekleşen organizasyonunun kupa seremonisine ise ilk ödül sezona da adı verilen sağlık çalışanlarına gitti. Antalya'da oynanan lig boyunca görev alan Dr. Esin Nur Taşdemir ve Dr. İsmail Başöz, Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin ödül töreninde ilk ödülü tüm sağlık çalışanları adına kabul etti.

Turkcell ismiyle ilk kez oynanan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda şampiyon Beşiktaş'a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir verdi. Sezonun ilk kupasıyla birlikte turnuvanın 'En'lerine de ödülleri dağıtıldı.

Sağlık çalışanlarına her zaman borçlu olduklarını, bu nedenle sezonun adını Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu diye nitelediklerini dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol Kulüpleri, Kadın Futbol Takımları kurmalı, bu konuda onlara elimizden gelen desteği göstereceğiz. Buradan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a çağrıda bulunuyorum, onları da davet ediyorum. Federasyon olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş camiasına Kadın futboluna önem verdikleri için teşekkür ediyor, şampiyonluklarını kutluyorum. Bu vesileyle Kadın Futbol Ligi'ne adını vererek kadın futbolunun gelişimine sağladığı katkılarından dolayı Turkcell'e de teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

İsmail Özbayraktar: "Kadın futbolcular 1 - Önyargılar"

İlk defa Turkcell'in isim sponsorluğunda oynanan Kadın Futbol Ligi'nin büyük bir heyecana sahne olduğunu dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Hem kadın liginin hem de kadın milli takımının en büyük destekçisi olarak Türkiye'de kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamayı ve kadın futbolunda yeni sporcuların yetişmesini amaçlıyoruz. Antalya'da 2021 sezonunun heyecanını tüm takımlarımızla birlikte yaşamaktan çok mutlu olduk. Turkcell olarak 'Kadın futbolcular 1 - Önyargılar 0' mottosuyla 'hayatın her alanında çift forvet' demiştik. Takımlarımız da son ana kadar mücadele ederek ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Bu sezonun bizim için bir diğer önemi, sağlık çalışanlarımıza adanmış olmasıydı. Gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımızı bir nebze mutlu etmişsek ne mutlu bize. 17 Nisan'dan bu yana bizlere futbol şöleni yaşatan tüm takımlarımızı, teknik heyet ve futbolcularımızı can-ı yürekten kutluyorum" dedi.

Turkcell Kadın Ligi, TV Tarihine Geçti

Antalya'da oynanan Beşiktaş JK Vodafone-Fatih Vatanspor Turkcell Kadın Ligi finali farklı bir özelliği ile TV tarihine geçti. Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı. D Smart 82 nolu kanalda maçı Melih Gümüşbıçak anlatırken, TRT Spor'da Erem Koca, 360'ta İlker Duralı, Sport TV'de ise Koray Aldemir karşılaşmayı izleyenlere aktardı. Final maçı ve kupa töreni; İlker Duralı'nın anlatımı ve Özgür Gözüaçık'ın yorumlarıyla 360 ile birlikte Lig Radyo'dan da canlı yayınlandı.

Turkcell Kadın Ligi'nin 'EN'leri

Ligin En İyi Teknik Direktörü: Efe Mehmet Aydın (Fatih Vatan Spor)

Ligin En İyi Kalecisi: Fatma Şahin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Ligin Gol Kraliçesi: Zelal Baturay (Fatih Vatan Spor)

Ligin En İyi Oyuncusu: Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor)

Etiketler : Turkcell Kadın Futbol Ligi ödül sağlık çalışanları
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