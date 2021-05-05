Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde birbirinden güçlü rakipler karşı karşıya geliyor

Pandemi nedeniyle Türkiye'de ilk defa tek devreli eliminasyon sistemine göre oynanan lig maçlarının ardından çeyrek final ve yarı finali geçen 2 takım kupaya ulaşmak için mücadele etme hakkı kazandı. Antalya'da oynanan ve erken final olarak nitelendirilen karşılaşmada ALG Spor'u penaltı atışları sonunda 2-1 yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile yarı finalde Fomget Gençlik Spor'u 1-0'lık sonuçla deviren Fatih Vatan Spor karşı kaşıya gelecek.

Tüm karşılaşmalarda olduğu gibi yine Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki final, bu akşam oynanacak, Deneyimli Radyo Programcısı, Spor Spikeri İlker Duralı'nın anlatımı ve Futbol Yorumcusu, Antrenör Özgür Gözüaçık'ın yorumlarıyla 360 ve Lig Radyo'da bu akşam 18:00'da naklen yayınlanacak.