Türk Telekom'un milli badmintoncusu Aleyna Korkut'tan tarihi başarı

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeyi sürdürürken uluslararası başarılara da yenileri ekleniyor. İspanya'nın İbiza şehrinde 21-24 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nı temsil eden, Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün yetiştirdiği milli sporcu Aleyna Korkut, Tek Bayanlar dalında Avrupa Şampiyonu oldu.

YENİ HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Sırasıyla Avusturya, İspanya, İsviçre, Danimarkalı rakiplerini yenip yarı finale çıkan Aleyna Korkut, yarı finalde Çek Cumhuriyeti, finalde de Fransız rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Bu başarı aynı zamanda Tek Kadınlar kategorisinde Türkiye'nin ilk şampiyonluk başarısı olarak da Türk spor tarihinde yerini aldı. Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan Aleyna Korkut, yeni hedefini olarak dünya şampiyonasında dereceye girmek olarak belirledi.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 42 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.