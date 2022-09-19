Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen ‘İstanbul 24 saat Boostrace' nefes kesti

Dünyada büyük ilgiyle karşılanan ve bu yıl Türkiye'de ikincisi düzenlenen 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' 17-18 Eylül tarihinde Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleşti.

Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen 'İstanbul 24 saat Boostrace" dünyaca ünlü bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 500'ü aşkın profesyonel ve amatör sporcunun katılımıyla yoğun ilgi gördü. Bisiklet tutkunlarının mücadelesi Tivibu Spor ekranlarından dünya genelinde bisiklet severle buluştu.

Sporcuların mücadelesi nefes kesti

Sporcuların 24 saat süreyle pedal çevirdiği zorlu mücadelede izleyiciler heyecanlı anlara tanıklık ederken, en uzun mesafeyi kateden takımlar birincilik kürsüsüne yerleşti. İzleyenlerin de desteğiyle gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi.

'Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace'e bu sene ilk defa eklenen solo kadınlar kategorisinde Buket Demirci, solo erkekler kategorisinde ise Ahmet Karaoğlan birinciliği elde etti. Yine bu yıl ilk kez eklenen Kurumsal Takım kategorilerinde; 4 kişilik erkeklerde Tivibu takımı, 4 kişilik karma kategoride Migros Sanal Market takımları birincilik kürsüsünde yerlerini alırken 4 kişilik erkeklerde Türk Telekom Bisiklet Takımı ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. 6 kişilik kategoride ise kadınlarda Borusan takımı, karma kategoride Yapı Kredi takımları birinciliklerin sahibi oldu. Parkura çıkan takımlar içerisinde kadınlarda birinci turu en kısa sürede tamamlayan sporcu Giant Türkiye Team'den Arzu Sağnak olurken erkeklerde Tivibu kurumsal takımından Halil İbrahim Doğan oldu.

Türk Telekom'la 24 saat eğlence yarışın hızını kesmedi

Türk Telekom ana sponsorluğuyla Türkiye'de bu yıl ikinci kez gerçekleşen zorlu mücadelede bisiklet severler 24 saatlik yarış heyecanı dışında özel şovlar ve Türk Telekom Prime ile açık hava sineması gibi etkinliklerle eğlenceli bir festival deneyimi de yaşadı.

Türk Telekom İSTANBUL 24h BOOSTRACE

Boost Sport · 17 Eylül 2022

SOLO FEMALE (SF)

1. MALTEPE CYCLING CLUB 75 laps - 400.35 km

Buket DEMİRCİ

2. PICULETT 73 laps - 389.674 km

Seher ÇUBUKÇU

3. EBCC - COFFEE RIDE 46 laps - 245.548 km

Yesim YEŞİLTAÇ

SOLO MALE (SM)

1. BLACK BOY 109 laps - 581.842 km

Ahmet KARAOĞLAN

2. VELESBIST 104 laps - 555.152 km

Ömer FARUK ASRA

3. 30+PEDALIST 101 laps - 539.138 km

Ulaş DERİN

2 FEMALE (2F)

1. CYCLING BABES 43 laps - 229.534 km

Öykü VALUNYA/Esen ERDOĞANLI

2 MALE (2M)

1. TERBİYESİZLER 133 laps - 709.954 km

Mehmetcan BALCI/Herdem AR

2. BUGSBUNNY&SPEEDYGONZALES 129 laps - 688.602 km

Tanju MUTLU/Olgun ŞEREF

3. KOŞTURAN 129 laps - 688.602 km

Oğuz ULAŞ/Onur YAYAK

2 MIX (2X)

1. BMC-GARMIN TÜRKİYE 127 laps - 677.926 km

Timur ÖZTOPRAK/Merve PELİN BAYRAM

2. QUBA CYCLING CLUB 125 laps - 667.25 km

Şeref SARICA/Özlem KAPLAN

3. ASTERIX & OBURIX 98 laps - 523.124 km

Muharrem AKPINAR/Sinem SAYAR

4 FEMALE (4F)

1. BIKEPEDIA RACING TEAM - W 135 laps - 720.63 km

Buse YÜCEL/Züleyha DİKBAŞ/Sevcan ALPER/Aylin KARANFİL

2. KADINLAR İSTERSE - SUZUKİ 128 laps - 683.264 km

Merve GÜNEY/Şeniz PAMUK/Yasemin DUMAN TÜRE/Begüm ŞULE İSLİ

3. UMUDA PEDAL 104 laps - 555.152 km

Anil ALTAŞ/Hanife EBRU DÖNMEZ/Ayten GÜLEN/Melek SADİ SERTTAŞ

4 MALE (4M)

1. BIKEPEDIA RACING TEAM - M 157 laps - 838.066 km

Muhammed ERKAN/Cengiz GÜNER/Alihan SONGUR/Mustafa Kemal KARA

2. ISS TÜRKİYE -2- 157 laps - 838.066 km

Ertuğrul DAĞCI/Mehmet GÜNDÜZ/Atakan DEMİRTAŞ/Aziz ÜNSAL KARAMAN

3. EASY RIDERS 155 laps - 827.39 km

Serhat YILMAZ/Fatih TOPÇU/Nicholas ANDERSON/Murat GÜNEY

4 MIX (4X)

1. VELOCITY216 CYCLING TEAM 155 laps - 827.39 km

Emre URAL/Takyeddin KULUK/Satu AHMEDOV/Meltem KILIÇ

2. LADIES FIRST MIX 146 laps - 779.348 km

Gökhan SERIN/Berry NAE/Barkin BAYSAL/Aylin YÜCE

3. PELOTON İSTANBUL A 146 laps - 779.348 km

Tufan SAĞNAK/Emir YARGIÇ/Kerem GÜVEL/Cansu ÇELEBİ

6 FEMALE (6F)

1. LADIES FIRST 111 laps - 592.518 km

Ayşin ÖZER/Pinar ÇALIŞKAN/Gülru UYANIR/Aylin HAZAN LEVİ/Neslihan GÜMÜŞ/Arzu KARAGÖZ

6 MALE (6M)

1. FL410 MACH .82 144 laps - 768.672 km

Serkan KES/Ibrahim BAYKAL/Aydin KÖFTECİ/Ilker İKİER/Emre YOLDAN

2. HAKIKI FABRIKA TAKIMI 143 laps - 763.334 km

Burak İNANÇ/Tuğrul KARATAŞ/Koray YILMAZ/Abdullah KUTAD HİTİT/Kağan ONURER/Isa BEZİRCİ

3. DERIN LEZZETLER 141 laps - 752.658 km

Tamer AKÇA/Fatih ERDEM/Mevlüt TUTMAZ/Mustafa ATAĞ/Mustafa OZAN/Kerem TUNA

6 MIX (6X)

1. ISS TÜRKİYE 159 laps - 848.7421 km

Mutlu ERÇEVİK/Ayhan OKSAK/Ozan ÖZLEM/Eyüp KARAGÖBEK/Umur KARA/Buse ÖZLEM

2. FARMAZON 155 laps - 827.39 km

Emir UZUN/Süleyman ÇELİKKAYA/Melih KÜÇÜK/Gamze CEYHAN/Mert BAĞCILAR/Elifnur AKTI

3. MARMARA RACING TEAM 152 laps - 811.376 km

Cem KANDEMİR/Göhkan ÇİMEN/Murat GÜÇ/Arslan ATASAYAR/Cengiz AKÇİÇEK/Asya CANBAY

CORP 4 MALE (C4M)

1. TIVIBU 140 laps - 747.32 km

Halil İBRAHİM DOĞAN/Abdurrahman YAZICI/Ebubekir KESTANE/Zekeriya BERKAY GÜNGÖR

2. TÜRK TELEKOM 79 laps - 421.702 km

Halil AYDI/Mehmet SUCUOĞLU/Nurettin GÜNDOĞMUŞ

CORP 4 MIX (C4X)

1. MIGROS SANAL MARKET 90 laps - 480.42 km

Eser ERKAL/Ramazan ARSLAN/Özgün YILDIRIM/Müzeyyen DURAK

2. INTERTECH CYCLING TEAM 80 laps - 427.04 km

Aykan PEKER/Ramazan AKSU/Salih ÖZDEMİR/Deniz DİKBIYIK

CORP 6 MALE (C6M)

1. BORUSAN BİSİKLET TAKIMI 121 laps - 645.898 km

Göktuğ YILGENCİ/Özgür ÖZTÜRK/Ertan DOĞAN/Murat TOPÇU/Gökay KAYA/Mustafa DÜZGÜN

2. SUNPARADISE CYCLING TEAM CUBO 117 laps - 624.546 km

Tayfun KANDEMİR/Kadir KONAR/Furkan ACAR/Çağatay BÖLÜKBAŞI/Nahsen KAYHAN

3. INTERCITY 110 laps - 587.18 km

Özdem ERDEM/Engin PEKYILMAZ/Utku UZUNOĞLU/Artur DEĞİRMENCİ/Özgür ŞENER/Efe SİRİMOGLU

CORP 6 MIX (C6X)

1. YAPI KREDİ BİSİKLET TAKIMI 134 laps - 715.2921 km

Cemal OKAY/Kürşad KAAN VAROL/Adnan ÇETİN/Ece ÇELİK/Ali UMUT DEMİROĞLU/Gölkem FİDAN

2. DECATHLON VAN RYSEL TEAM 1 130 laps - 693.94 km

Zekeriya AKGÜN/Tuna TAŞKIN/Efe SUBAŞI/Kenan CAN ALPAT/Oğulcan TETİK/Ayşegül GÜR

3. DECATHLON VAN RYSEL TEAM 2 116