VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ağırladı
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesi istendi
DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde
Türk Kızılaydan Afganlara tekerlekli sandalye desteği
Mesai saatleri dışında muayeneye olanak sağlayan uygulamayla temel tetkikler de yaptırılabilecek
Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Şu anda 19,1 milyon öğrencinin 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz"
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz
Eczanelerin karlılığını artırmaya yönelik destekler 5 milyar liraya ulaştı
Bakan Dönme açıkladı! "Teknik olarak mümkün"
İsveç: NATO üyeliğinin gecikmesi zaman kaybı
Türkiye ile Kazakistan arasında 6 anlaşma imzalandı
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'...
IFRC ve BM'den "aşırı sıcaklar daha ölümcül felaketlere yol açabilir" uyarısı
Tarama programıyla binlerce bebek ve çocuğun görme kusurları erken teşhis edildi
Bakan Kasapoğlu: Uluslararası müsabakalarda başarı grafiğimiz katlanarak yükseliyor
ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı
İngiliz ekonomisi küçülüyor
Fransa'da bazı bölgeler akaryakıt satışına kısıtlama getirdi
Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray AKM Türk Telekom Lounge'ta hayranlarıyla buluşuyor
"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasında arsalara 67 bin, iş yerlerine 20 bin başvuru yapıldı
Türk Telekom Prime ile ‘Kapadokya Boostcamp' nefes kesti
12 Ekim 2022 Çarşamba 16:02:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 16:02:00

Türk Telekom Prime ile ‘Kapadokya Boostcamp' nefes kesti

ABONE OL

Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda düzenlenen ‘Kapadokya Boostcamp, bu yıl Türkiye'de ilk kez açılan ‘gravel' bisiklet rotasıyla sporculara unutulmayacak bir sürüş deneyimi yaşattı. Asfaltsız yollarda gerçekleşen ‘gravel' rotasıyla heyecanlı anlar geçiren sporcular, bölgenin eşsiz doğasında pedal çevirip, Erciyes Dağı'na tırmanarak Kraliçe Etabı'nı tamamladı.

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen yol bisikletçilerin sevilen kampı 'Kapadokya Boostcamp' tamamlandı. Kapadokya'nın eşsiz doğasında 6-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın katkılarıyla gerçekleşen kamp, birçok ülkeden dünyaca ünlü sporcuyu bir araya getirdi.

TANINMIŞ SPORCULAR PEDAL ÇEVİRDİ

Boostcamp'in 'Mystic Rise' konseptli Kapadokya ayağına, dünyanın önde gelen bisiklet yarışçıları katılım gösterdi. İngiliz Triatlon Federasyonu L2 Antrenörü Luke Mathews, İtalyan influencer ve blok yazarı Ginevra Gargantini, dünyaca ünlü emekli profesyonel Alman bisiklet sporcusu Christoph Fingsten ve dünya gravel rotalarını keşfederek yayınlayan "Fatpigeon" ekibinin üyelerinden Loek Luijbregts Boostcamp'te pedal çevirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK GRAVEL BİSİKLET ROTASI AÇILDI

Kapadokya Boostcamp kapsamında, bu yıl Türkiye'de ilk kez gravel bisiklet rotası açıldı. Asfaltsız yollarda gerçekleştirilen gravel bisiklet rotasında sporcular nefes kesen bir sürüş deneyimi yaşadı. Bisikletseverler kamp süresince peri bacaları arasında bisiklet sürme ve Kızıl Vadi'nin meşhur gün batımını izleme şansına sahip oldu. Sporcular, bölgenin doğal güzellikleri arasında Erciyes Dağı'na tırmanarak yapılan 'Kraliçe Etabı' ile kampı tamamlandı.

Etiketler : türk telekom prime kapadokya boostcamp bisiklet rotası
İstanbul'da Sonbahar

İstanbul'da Sonbahar
Sırada İzmir

Sırada İzmir
Kaya'dan Hülya'ya destek

Kaya'dan Hülya'ya destek
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu
Yağmurlu havada deniz keyfi

Yağmurlu havada deniz keyfi
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
‘Gül Masalı'na ani final

‘Gül Masalı'na ani final
Evlilik güzel evimle ilgileniyorum

Evlilik güzel evimle ilgileniyorum
Flamingoların Demre'deki yeni evi

Flamingoların Demre'deki yeni evi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX