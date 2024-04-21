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Türk Telekom eSüper Lig'de Büyük Final, dev heyecana sahne oldu
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21 Nisan 2024 Pazar 13:40:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 13:40:00

Türk Telekom eSüper Lig'de Büyük Final, dev heyecana sahne oldu

Kaynak: AA

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Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklığıyla düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon belli oldu.

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklığıyla düzenlenen ve bu yıl ikinci sezonu oynanan Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına aktarmayı sürdürürken, futbolun ve sporun dijitalleşmesine öncülük etmeye devam ediyor.

İsim sponsoru ve resmi yayıncısı olduğu Trendyol Süper Lig kulüplerinin eFutbol takımlarının 38 hafta mücadele ettiği Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon play-off müsabakaları sonrası oynanan Büyük Final ile belirlendi.

Büyük Final'e katılmaya hak kazanan Ankaragücü, Kayserispor, Samsunspor ve Trabzonspor, ESA Espor Arena'da karşı karşıya geldi. Şampiyonu belirleyen mücadelede Ankaragücü'nü yenen Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, eFutbolun Türkiye'de ve dünyada özellikle gençler arasında ciddi bir ilgi gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol sevgisinin yaygınlaşması, futbolu düşündürecek, sevdirecek her gelişmeyi önemsiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak eSüper Lig'i kurduk. eSüper Kupa ve eTürkiye Kupası'nı da hayata geçirdik. Sponsorumuz Türk Telekom'a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederim. eSüper Lig'e yatırım yapan kulüplerimizi tebrik eder, başarılar dilerim"

"YENİ TEKNOLOJİLERİ SPORA ENTEGRE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Özden de şirket olarak sporda dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve değişimleri merkezlerine aldıklarını vurgulayarak, Türkiye'de spora ve sporcuya desteğini sürdüren Türk Telekom olarak eSpor ekosistemini katkılarımızla büyütmeye devam ediyoruz. eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz." görüşlerini kaydetti.

Sağladıkları 1000 Mbps'a kadar yüksek hızda internetle sadece dijital dönüşüme değil, oyun sektörüne de katkı sağladıklarına dikkati çeken Özden, şirket olarak oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduklarını ve dijital oyun alışveriş platformları Playstore ile popüler PC ve mobil oyun paketlerini dünyayla aynı anda sunduklarını kaydetti.

Özden, GAMEON ile internet ve oyun odaklı faydalar ve etkileşimleri içeren entegre bir platform oluşturduklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucu öncü bir çalışmaya imza atarak geçtiğimiz sene hem isim sponsoru hem de resmi yayıncısı olarak hayata geçirdiğimiz Türk Telekom eSüper Lig'in ikinci sezonunu tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u kutluyor, lig boyunca mücadele eden bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Türk Telekom olarak spora ve sporcuya destek vermeyi, yeni teknolojileri spora entegre etmeyi sürdüreceğiz."

Etiketler : türk telekom türkiye futbol federasyonu türk telekom esüper lig zeynep özden trabzonspor şampiyon
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