Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Yunan temsilcisi Aris Midea'ya 68-66 mağlup olurken, Ratiopharm Ulm ise sahasında Litvanya temsilcisi 7bet-Lietkabelis'i 99-74 yenmeyi başarmıştı.

Grupta bir galibiyeti, iki mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi, 6. sırada yer alırken, iki galibiyet, bir mağlubiyeti olan Alman takımı ise 5. sırada bulunuyor.