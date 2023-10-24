Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak
Kaynak: AA
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 4. haftasında Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Yunan temsilcisi Aris Midea'ya 68-66 mağlup olurken, Ratiopharm Ulm ise sahasında Litvanya temsilcisi 7bet-Lietkabelis'i 99-74 yenmeyi başarmıştı.
Grupta bir galibiyeti, iki mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi, 6. sırada yer alırken, iki galibiyet, bir mağlubiyeti olan Alman takımı ise 5. sırada bulunuyor.