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02 Ekim 2023 Pazartesi 23:36:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 23:36:00

Trendyol Süper Lig'de son durum

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.

Haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

LİGİN 7. HAFTASINDA YAPILAN MAÇLAR VE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2

EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2

Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 0-2

Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0

PUAN DURUMU

Tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde.

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. FENERBAHÇE77001831521
2. GALATASARAY76101441019
3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR7421189914
4. BEŞİKTAŞ7412109113
5. TRABZONSPOR74031510512
6. KASIMPAŞA73311314-112
7. ATAKAŞ HATAYSPOR7250116511
8. ÇAYKUR RİZESPOR7322811-311
9. MONDİHOME KAYSERİSPOR724175210
10. BITEXEN ANTALYASPOR72329819
11. TÜMOSAN KONYASPOR72327709
12. EMS YAPI SİVASSPOR714279-27
13. CORENDON ALANYASPOR714269-37
14. MKE ANKARAGÜCÜ7133910-16
15. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK713367-16
16. GAZİANTEP FK7205613-76
17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR7043614-84
18. RAMS BAŞAKŞEHİR7115311-84
19. İSTANBULSPOR602439-62
20. YILPORT SAMSUNSPOR6015513-81

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak 8. haftanın programı şöyle:

6 EKİM CUMA:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

7 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 EKİM PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Beşiktaş Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Etiketler : SÜPER LİG PUAN DURUMU FUTBOL
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