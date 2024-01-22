Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek