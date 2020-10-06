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06 Ekim 2020 Salı 11:44:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 11:44:00

Transferin şampiyonu açık ara Fenerbahçe

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girerken 15 oyuncusu ile yollarını ayırıp 18 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemine damga vurdu.

Sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 futbolcuyla adından sıkça söz ettirdi.

Bu sezon teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, 11'i yabancı ve 7'si Türk olmak üzere renklerine bağladığı önemli futbolcularla dikkati çekti.

Bu süreçte 18 futbolcu ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, geçen sezon kadrosunda yer alan 15 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

ESKİ YILDIZLARI YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde eski yıldız futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli takımda forma giydikleri ilk dönemde önemli başarılar elde eden 2 futbolcu, 4 yıl sonra yuvaya döndü.

Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren 2 oyuncudan Caner Erkin 2+1, Gökhan Gönül ise 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

TRABZONSPOR'DAN 2 ÖNEMLİ TAKVİYE

Fenerbahçe, Süper Lig'i geçen sezon 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'un 2 önemli futbolcusunu renklerine bağlayarak taraftarını memnun etti.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor ile sözleşme uzatmayan Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ve Çek sol bek Filip Novak ile kadrosunu güçlendirdi.

KALECİ HARİÇ TÜM MEVKİLERE TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde kaleci hariç tüm mevkilere oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı savunmaya 6 transfer yaptı. Orta saha bölgesini 3 futbolcu ile takviye eden Fenerbahçe, hücum hattında ise 7 transfere imza attı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu süreçte genç oyunculardan orta sahaya İsmail Yüksek, forvete ise Barış Sungur'u transfer etti. Bu futbolcular, tecrübe kazanmaları amacıyla 2020-2021 sezonu için başka takımlara kiralandı.

VEDAT MURİC'TEN ÖNEMLİ KAZANÇ SAĞLANDI

Fenerbahçe, bir sezon formasını giyen Kosovalı milli futbolcusu Vedat Muric'ten önemli bir gelir elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 17,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İtalya ekibi Lazio'nun yolunu tutan Muric'in satışından önemli kazanç sağladı.

Galatasaray'ın da ısrarla istediği ve transferi uzun süre konuşulan Kosovalı golcüyü kadrosuna katan Fenerbahçe, bir sezonun ardından bu oyuncudan önemli bir miktarı kasasına koydu.

Çaykur Rizespor'dan geçen sezon kadroya dahil edilen Vedat Muric, tüm kulvarlarda forma giydiği 36 maçta attığı 17 golle futbol kamuoyunun takdirini toplamıştı.

ALİ KOÇ DÖNEMİNİN TRANSFER REKORU

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık yaptığı süreçte en hareketli transfer dönemini yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 2018 Haziran'da başkanlığa seçilen Ali Koç'un ilk sezonundaki yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Geçen sezon ise birinci transfer döneminde 13 oyuncu ile sözleşme imzalanmıştı.

Ali Koç ve yönetimi, beklentilerin uzağında kalınan bu 2 sezonun ardından kesenin ağzını açtı ve 2020-2021'de 18 futbolcu kadroya dahil edilerek bu alanda rekor kırıldı.

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