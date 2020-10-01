Transferi resmen duyurdu! Papiss Cisse Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'da paylaşılan videoda Gülen Gözler filminden bir sahneye yer verdi. Videoda, Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer alırken, montajla Vecihi'nin yüzüne Cisse'nin yüzünün eklendiği görüldü.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN."



Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.