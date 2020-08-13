Transferde mutlu son! Beşiktaş, Welinton'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor forması altında sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken Brezilyalı stoper Welinton'u kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



2017'de Katar ekibi Al Khor'dan Alanyaspor'a transfer olan Welinton, Beşiktaş'ın şimdiki teknik direktörü Sergen Yalçın ile de Alanya'da çalışma şansı yakalamıştı. 31 yaşındaki oyuncu, özellikle geride kalan 2019-20 sezonundaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

(TRT Spor)