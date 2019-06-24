Trabzonspor'un son gözdesi Ahmet Canbaz! Transferde sona gelindi
Gençlik aşısı kapsamında Alman ekibi Werder Bremen'in ikinci takımında forma giyen Ahmet Canbaz ile ilgilenen Trabzonspor, genç oyuncunun transferinde artık sona geldi.
Bordo-Mavili ekip, Yeşil- Beyazlılar ile büyük oranda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcuyla da el sıkışan Fırtına'nın, bu hafta içerisinde genç oyuncuyu Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un listesindeki isimlerden Ahmet Canbaz'dan transfer mesajı geldi... Gurbetçi oyuncu, bordo-mavili taraftarların sosyal medyada paylaştığı, "Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun" gönderilerini beğendi.
AHMET CANBAZ KİMDİR?
Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen II'de forma giyen futbolcu 21 yaşında. Merkez orta saha olarak oynayan Canbaz, Ümit Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti. Yönetimin genç oyuncuyu da istenen şartların oluşması halinde kadroya dahil edip, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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