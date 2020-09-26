Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır cevabı: 20 milyon euro
Trabzomspor'un başarılı kalecisi Fransa'nın Rennes takımının talip olduğu Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli belli oldu. Bordo-mavili yönetim, 20 milyon euro istiyor.
Uğurcan Çakır için 12 milyon euro net, 3 milyon bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir paketle Trabzonspor'un kapısını çalan Rennes'e olumsuz yanıt verildi.
Resmi teklife cevap veren bordo-mavililer, Uğurcan'ın bu rakamlara bırakılmayacağını, beklentilerinin 18 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %20 pay olduğunu iletti.
GERİ ADIM ATMIYORLAR
Rennes cephesi ise bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu ve ortalama bir rakama transferin bitirilmesi gerektiğini menajerler aracılığıyla iletse de yönetimin şu ana kadar geri adım atmadığı da öğrenildi.
(Sabah)
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