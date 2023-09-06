VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orta Vadeli Program açıklanıyor! Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği mesajı:Vize serbesitesi sürecinde ilerleme bekliyoruz
Kırıklareli'nden bir acı haber daha!
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
2023 yazı kayıtlardaki en sıcak yaz oldu
Mansur Yavaş'tan seçim paniği! Vaatleri havada kaldı
06 Eylül 2023 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 11:53:00

Trabzonspor'da tüzük tadilatı ertelendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Trabzonspor Kulübünde tüzük tadilatının yapılacağı olağanüstü genel kurulun ertelendiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, şeffaflık ilkesi gereği üyelerin tüzük taslak metni hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Tüzük hükümlerinde yapılan değişikliklerin kapsamlı şekilde ele alınabilmesi için üyelerin ihtiyaç duyduğu süreyi bulabilmesi adına 8 ve 16 Eylül'de gerçekleştirileceği ilan edilen olağanüstü genel kurulun aynı gündemle tüzüğün 30. maddesi hükmüne göre 19 ve 27 Eylül'de olacak şekilde ertelendiği kaydedildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19 Eylül'de yapılacak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda 27 Eylül'de ve saat 10.00'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Etiketler : Bordo-mavili kulüP Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzonspor Kulübü
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX