Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
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