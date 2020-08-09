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09 Ağustos 2020 Pazar 09:44:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 09:54:00

Trabzonspor Stiven Plaza transferini bitirdi

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Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımında oynayan Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Stiven Plaza'nın kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin avro ödeneceği belirtildi.

Futbolcuya 2020-2021 sezonunda 620 bin, 2021-2022 sezonunda da 670 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Stiven Plaza'ya 2022-2023 sezonunda 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 800 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

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