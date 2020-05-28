Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Trabzonspor'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen ve Avrupa devlerinin gözdesi olan Sörloth'un sözleşmesindeki madde sonradan ortaya çıktı.



Trabzonspor taraftarı Alexander Sörloth'un 6 milyon Euro karşılığında bonservisinin alınması konusunda yönetime baskı yapıyor.

Devlerin takibinde olan Sörloth'un elden kaçmaması için Trabzonspor'un 2020-2021 sezonun sonuna kadar Crystal Palace'a 6 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sörloth'un bonservisinin alınması konusunda aceleci davranmadıklarını açıklamıştı fakat Sörloth'un sözleşmesindeki şok madde ortaya çıktı...

Karadeniz Gazetesi'nin özel haberine göre; Bordo-Mavili yönetim 6 milyon Euro'yu verip yıldız golcünün tapusunu alırsa, bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.

Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı. Eğer Trabzonspor Sörloth'u bonservisi ile alırsa, bir takım bu parayı yatırıp Norveçliyi transfer edebilecek.

Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı. Eğer Trabzonspor Sörloth'u bonservisi ile alırsa, bir takım bu parayı yatırıp Norveçliyi transfer edebilecek.

Ayrıca Bordo-Mavililerin opsiyonunu kullanması durumunda Sörloth ile yeniden masaya oturup buy out maddesini kaldırmasını da isteyeceği ifade edildi.