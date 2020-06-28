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28 Haziran 2020 Pazar 07:01:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 07:01:00

Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşamadı.

Bordo-mavililer, puanı 58'e yükselterek ikinci sırada kaldı.

Sörloth, gol suskunluğunu bozdu

Norveçli futbolcu Sörloth, MKE Ankaragücü karşısında takımının golünü kaydederek suskunluğunu bozdu.

En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu.

Sörloth, gol sayısını da 20'ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu.

Pereira, Galatasaray maçında yok

Trabzonspor'da sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü.

Portekizli oyuncu, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Üzülmez, puanla başladı

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu Trabzon deplasmanında puanla başladı.

Sarı-lacivertli takım da puanını 25'e çıkararak maç fazlası ve averajla son sıradan bir üst basamağa yükseldi.

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