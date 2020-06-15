15 Haziran 2020 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 12:45:00
Trabzonspor'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.