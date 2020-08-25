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25 Ağustos 2020 Salı 14:02:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 14:02:00

Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Kaynak: AA

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Trabzonspor'da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

Trabzonspor'da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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