14 Haziran 2020 Pazar 14:54:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 14:54:00
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor
- Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor
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