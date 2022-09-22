VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak
TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor
Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Macron boşluğa konuştu
Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor!
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu
Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm maçlarda forma giydi
Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları
İkinci yılında Abraham Anlaşmaları ve gelinen nokta
Türk müziğinin güneşi: Zeki Müren
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Zelenskiy'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü
Atina'yı endişelendirecek karar! Türkiye'nin 'Rafale' planı
Bakan Dönmez: Enerjide kojenerasyon için 3,5 milyar dolar yatırım öngörülüyor
Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı
İslam düşmanlığı kurumsallaşıyor
Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı
22 Eylül 2022 Perşembe 15:01:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 15:01:00

Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm maçlarda forma giydi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 1026 dakika ile en fazla süre alan oyuncusu Eren Elmalı olurken, bu oyuncuyu 989 dakika ile Larsen, 977 dakika ile Trezeguet takip etti.

Trabzonspor'da Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet, 12 resmi maçın tamamında forma giydi.

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 4, 1 de Süper Kupa olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibinde, bu dönemde vazgeçilmez isimler Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet oldu. Sol bek Eren Elmalı, 12 karşılaşmada 1026 dakika ile en fazla süre alan oyuncuların başında gelirken bu ismi 989 dakika ile sağ bek Larsen takip etti, Mısırlı futbolcu Trezeguet de 977 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor'da söz konusu dönemde 28 oyuncu forma giyerken 3 yeni transfer, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından her maçta oynatıldı.

Sakatlıklar bazı oyuncuları etkiledi

Trabzonspor'da bazı futbolcular, sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamadı.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle 3 karşılaşmada görev alamazken 9 maçta 810 dakika forma giydi. Kolu kırılan ve ameliyat edilen Edin Visca, 3 müsabakada 196 dakika oynayabildi.

Yedi maçta 476 dakika görev alan Dorukhan Toköz'ün de çapraz bağları koptu. Ameliyat edilen Dorukhan, sezonu kapadı.

Marek Hamsik, adale sakatlığı nedeniyle sezonun ilk resmi müsabakası olan Süper Kupa maçında sakatlandıktan sonra sahalara döndü. Slovak oyuncu, 6 maçta 324 dakika oynadı.

Yeni transferlerden Yusuf Yazıcı da sakatlığı nedeniyle 1 maçta 44 dakika oynayabildi. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Bruno Peres ve Serkan Asan ise hiç forma giyemedi.

En az süre alanlar

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan 3 maçta 5 dakika, Emrehan Gedikli 1 maçta 8 dakika, Naci Ünüvar 1 maçta 9 dakika, Lahtimi ise 1 maçta 11 dakika ile en az süre alan oyuncular oldu. Genç oyuncular Kerem Şen ile Taha Altıkardeş ise hiç süre alamadı.

Takımdan ayrılan Berat Özdemir 1 maçta 5 dakika, Cornelius 7 maçta 583 dakika, Kouassi 8 maçta 189 dakika görev yaptı.

Etiketler : Eren Elmalı Trabzonspor Yusuf Erdoğan
Baba-kız günü

Baba-kız günü
Kendi spor arabasını yaptı

Kendi spor arabasını yaptı
'Eski'ler Hadise'ye karşı

'Eski'ler Hadise'ye karşı
Evlendiler

Evlendiler
90'lar gecesi

90'lar gecesi
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden
Ustalara saygı

Ustalara saygı
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
Aile pozu

Aile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes