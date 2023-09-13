VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'daki sel felaketinin sağlık açısından tehdit oluşturduğu bildirildi
ABD'de Biden ile bir kez daha gündeme gelen azil süreci nasıl işliyor?
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin Korsika Adası'nda
İtalya'nın Lampedusa Adası'na dün 5 binden fazla düzensiz göçmen geldi
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti
UNICEF: Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde
13 Eylül 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:00:00

Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 7 Şubat 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

Etiketler : spot trabzonspor genç futbolcu
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Barbie stili

Barbie stili
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX