Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı
Kaynak: AA
Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 7 Şubat 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.
- Türkiye'yi gururlandıran "Şampiyon Gizem'in" babası : Mutluluğumuz gözyaşı oldu
- Ziraat Türkiye Kupası'nda ön eleme turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu
- Rumen tenisçi Simona Halep'e 4 yıl men cezası
- Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı
- Dünya bisikletinin yıldızları Ekim ayında Türkiye'de
- Mauro Icardi: Türkiye'de çok önemli şeyler başarmak istiyorum