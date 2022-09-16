Trabzonspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi uzatılarak mali şartları değiştirildi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, kulüp ile Serkan Asan arasındaki 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli sözleşmenin mali şartlarının tadil edildiği, buna göre oyuncuya 2022-2023 futbol sezonundan itibaren her sezon için 4 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Sözleşme süresi 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatılan kaleci Muhammet Taha Tepe'ye ise bu sezondan başlamak üzere her sezon için 3 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Açıklamada, Djaniny Semedo'nun sözleşmesinin de 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığı, bu sezondan itibaren her sezon için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.