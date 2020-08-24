24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:24:00
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: DHA
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Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren bordo-mavili ekip, antrenmanlarına sabah yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.