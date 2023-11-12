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12 Kasım 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 12:45:00

Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti

Kaynak: AA

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Teknik direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftada 12 puan toplayarak maç başına 1,5 puan ortalaması elde eden bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 4 maçta aldığı 10 puan ile 2,5 puan ortalamasına ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi işe yaradı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 1,5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Abdullah Avcı ile 4 maçlık dönemde 2,5 puan ortalamasına ulaştı.

İSTİKRAR YAKALANDI

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde ederken Abdullah Avcı ile 4 maç art arda puan çıkararak istikrar yakaladı.

KALESİNİ KAPADI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile kalesinde güven verdi.

Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde 8 maçta 11 gol kalesinde görürken maç başına 1,37 gol yedi. Karadeniz ekibi Avcı ile 4 maçta sadece 3 gol yerken maç başına 0,75 gole düştü.

İLK BAŞLANGICINI GERİDE BIRAKTI

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yaptı.

2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

Avcı ile ikinci döneminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bıraktı.

Etiketler : trabzon teknik direktör nenad bjelica
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