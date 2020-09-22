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22 Eylül 2020 Salı 15:59:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 16:06:00

Trabzonspor, Sörloth transferini resmen açıkladı

Kaynak: DHA

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Trabzonspor, Alexander Sörloth'un Almanya Bundesliga kulübü Leipzig'e transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Sörloth'un satışı konusunda Leipzig'le görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Bordo mavililer, Leipzig ile görüşmelere başlandığının açıklamasından kısa bir süre sonra Alman kulübüyle anlaşıldığını da KAP'a bildirdi.

İşte bordo mavililerin Sörloth'un Leipzig'e satış şartlarıyla ilgili açıklaması

"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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