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07 Haziran 2023 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 11:57:00

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonun uzağında kaldı

Kaynak: AA

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Geçen sezon 81 puanla şampiyon olan bordo-mavililer, bu sezon ise 57 puanla 6. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, son 5 sezonun en kötü dönemini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 yenilerek ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu aradı.

Geçen sezon ligde 38 maç sonunda 81 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 24 puan daha az toplayarak 57 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 38 haftalık döneminde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 81 puanla mutlu sona ulaşırken bu sezon 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 57 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi.

Son 5 sezonun en az puanını topladı

Trabzonspor bu sezon, son 5 sezon arasında en az puan topladığı dönemi yaşadı.

Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunda 34 maç sonunda 63 puanla 4'üncü, 2019-2020'de 34 karşılaşma sonunda 65 puanla 2'nci, 2020-2021'de 40 mücadele sonunda 71 puanla 4'üncü, 2021-2022'de 38 hafta sonunda 81 puanla zirvede, bu sezon ise 36 müsabaka sonunda 57 puanla 6'ncı sırada yer aldı.

Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 55 puanla ligi 5. sırada tamamlamıştı.

Şampiyonluk yarışından erken koptu

Trabzonspor, geçen sezon ligi domine ederek şampiyonluğa ulaşırken bu sezon ise yarıştan erken koptu.

Ligde haftalar önce şampiyonluk yarışından kopan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne elendi.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında ise ilk olarak Danimarka'nın Kopenhag takımına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla elenirken UEFA Avrupa Ligi'nde grubu 3. sırada bitirerek bir üst tura çıkamadı. Yoluna daha sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Karadeniz ekibi, İsviçre'nin Basel takımını sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından elendi.

4 çalıştırıcı görev yaptı

Trabzonspor'da bu sezon Abdullah Avcı, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica olmak üzere 4 çalıştırıcı görev yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra geçici olarak takımın başına gelen futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yönetiminde oynadığı 8 lig maçında ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Etiketler : Spor Toto Süper Lig Trabzonspor İhsan Derelioğlu
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